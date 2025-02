Sbircialanotizia.it - Rottamazione quater, nuova scadenza domani: quando e come pagare la rata

Leggi su Sbircialanotizia.it

In arrivo unaper i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della, venerdì 28 febbraio 2025, sarà infatti il termine per il versamento della prossimadella Definizione agevolata delle cartelle. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti . L'articololaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.