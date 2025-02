Ilrestodelcarlino.it - Rotatoria tra Mezzina e Valtesino. Sul piatto ci sono 500mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via i lavori per la nuova, che verrà realizzata nell’intersezione a raso fra la provinciale 43e la provinciale 92in località Ponte Tesino, che ricade nel comune di Cossignano. L’importante snodo infatti collegherà la zona industriale di Santa Maria Goretti di Offida, il bivio per Cossignano e le sue strade provinciali. L’intervento renderà più sicuro, scorrevole e funzionale uno snodo molto importante. L’incrocio rappresenta una via di comunicazione vitale per tutti i comuni ricompresi nella Vallata del Tesino a partire da Cossignano, Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, che trovano nell’arteria il collegamento fondamentale con la costa e altri importanti centri abitati collinari. Anche per Ripatransone ed Offida l’incrocio riveste particolare importanza rappresentando un passaggio obbligato nel collegamento con la fascia pedemontana e con lo svincolo nei pressi di Rotella che connette la valle del Tesino a quella dell’Aso.