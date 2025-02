Livornotoday.it - Rosignano, ruba 200 euro dal fondo cassa di un'attività e poi tenta di entrare in un negozio di parrucchiera: denunciato 60enne

Leggi su Livornotoday.it

Prima si è introdotto nella notte all'interno di un esercizio commerciale diriuscendo are circa 200dal, poi ha provato adanche in undidanneggiando la porta d'ingresso. Per questi motivi i carabinieri dihanno