Liberoquotidiano.it - Roma, studenti al Senato contro Bernini: "Riforma distruttiva"

Decine disi sono raccolti all'esterno dell'ingresso principale del, a, in occasione del convegno "Per un'università nuova in un'Italia migliore" con la ministra Anna Maria. I giovani, appartenenti al collettivo Cambiare Rotta, hanno portato l'ormai abituale asino rappresentante proprio la ministra ed esposto uno striscione: "Cambiare l'università, conquistare un futuro!". "Lache lasotto tutti i punti di vista, sta progettando andrà a rivedere la già pessimaGelmini, modificando in peggio tutti gli aspetti: dalla governance degli atenei ai finanziamenti, al diritto allo studio", è il commento di Leonardo Cusmai, portavoce del movimento.