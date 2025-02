Sololaroma.it - Roma, si lavora per il riscatto di Saelemaekers: la richiesta del Milan

Da quando Claudio Ranieri ha rimesso ogni giocatore nella sua posizione ideale, laha iniziato a girare a pieno regime. La squadra ha “messo le ali” grazie alle prestazioni di Angelino e, entrambi a segno contro il Monza e già protagonisti della stagione con 8 gol e 10 assist complessivi.Lo spagnolo, arrivato la scorsa estate per soli 5 milioni, si sta rivelando uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per rapporto qualità-prezzo. Non meno importante il contributo di Alexis, rilanciato da Ranieri come esterno a tutta fascia dopo aver sofferto sotto la gestione De Rossi. Il problema? Le ottime prestazioni del belga stanno facendo lievitare il suo prezzo, e ladovrà sedersi al tavolo con ilper discuterne il.Il nodo: ladelIn estate, ilaveva cedutoin prestito secco, con un accordo verbale che fissava il possibile acquisto intorno ai 10 milioni.