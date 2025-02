Lapresse.it - Roma, proteste contro il Modello Giubileo: “Avvantaggia i privati e peggiora la vita nelle periferie”

(LaPresse) “Respingiamo ilche porta avanti l’interesse del privato e che in nome dell’efficienza restringe gli spazi di democrazia e partecipazione decisionale”. Ad urlarlo in Piazza San Pietro, a, sono state le decine di associazioni, comitati e comunità politiche che in queste settimane hanno animato la protestail “Caivano”, unche non piace ai territori che si vedono scavalcarescelte importanti. “A chi dice che i cittadini si dovranno abituare a scelte che scontentano qualcuno – avvertono – rispondiamo con un’idea alternativa di città che ponga al centro il pubblico, i diritti e le esigenze della popolazione”. La conferenza stampa di oggi, presso Piazza Pia, è stata anche un’occasione per rilanciare la grande manifestazione prevista per il primo marzo sotto la Regione prima e nel quartiere Quarticciolo poi.