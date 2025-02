Sololaroma.it - Roma Primavera, Reale: “Voglio ripagare per la fiducia che mi è stata data”

Sta vivendo un’annata molto importante la, che nell’ultima giornata di campionato è riuscita a tornare in vetta alla classifica grazie al successo sulla Juventus ed alla sconfitta della Fiorentina. Chi non ha preso parte per squalifica al match con i bianconeri ma che rappresenta un elemento importate per Falsini è Filippo, che ha parlato del suo percorso ai canali ufficiali del club nel podcast Dreaming.Queste le sue parole: “Giocavo per la Vivace Grottaferrata, ero piccolo. Un giorno, prima della partita, il mister ci ha detto negli spogliatoi che eravamo stati chiamati per un provino con la. Io non ci credevo. Facevamo un po’ di attività all’Acqua Cetosa, un po’ a Trigoria. Per me era tanta roba allenarmi con la maglia della, non ero abituato. Poi, a Trigoria, il primo giorno, ero emozionatissimo.