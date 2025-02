Serieanews.com - “Roma piazza folle”: l’accusa di un romano DOC divide i tifosi

Un’accusa diretta allacapitolina e alle tifoserie die Lazio: il popolare opinionista televisivo non le manda a dire“”:di unno DOC(Foto: Ansa) – serieanews.comè una città che vive di calcio, e questo si sa. Qui il pallone non è solo uno sport, ma un’ossessione, una questione di vita o di morte (sportivamente parlando, si intende).Gli umori dellacambiano più in fretta del meteo a Londra, e chi segue da vicino il mondo del calciono lo sa bene. L’ultima miccia l’ha accesa un post social che non ha lasciato spazio a interpretazioni, dipingendo con tinte forti la natura passionale – e a tratti schizofrenica – delle tifoserie die Lazio.“è unae poco equilibrata” si legge nel messaggio, una sentenza che non lascia scampo.