Sololaroma.it - Roma nel mirino, ma Vesga ammette: “Se non c’è Sancet si sente”

10 risultati utili consecutivi si commentano da soli, ed ora c’è il Como per lada battere per non interrompere tale striscia positiva. Oggi squadra di nuovo al lavoro, nella speranza di recuperare un Dovbyk ancora out per infortunio, e dunque Ranieri avrà di cui pensare per l’11 titolare. Specialmente se consideriamo la sfida di giovedì contro l’Athletic Club, valida per l’andata degli ottavi di Europa League. All’Olimpico sarà importante indirizzare la qualificazione, ma di fronte c’è una squadra in salute e determinata.Lo si evince anche dalle parole di Mikel, centrocampista dei baschi intervenuto così nella conferenza stampa prima del match contro l’Atletico Madrid: “Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione, marzo è un mese cruciale per l’andamento dell’anno. Siamo consapevoli che possiamo avvicinarci all’Atletico Madrid consolidare la quarta posizione ed affrontare la