Roma la sperona e la costringe a salire sulla sua auto | arrestato marito violento

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025– I Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hannoin flagranza unno di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente.Nella circostanza, i Carabinieri sono intervenuti in via Rocca Cencia, su richiesta di una donna italiana di 31 anni, che all’arrivo dei militari ha denunciato di subire condotte violenti sia fisiche che verbali scaturite dalla morbosa gelosia del compagno, dove mesi fa, l’uomo avrebbe tentato anche di soffocarla, seguito dall’ultimo episodio, dove poco prima, il 46enne a bordo della propria, l’avrebbe inseguita eto l’su cui viaggiava,ndola a fermarsi, per poi convincerla, con una scusa, asua.La donna, in preda al panico, riuscita a fuggire è stata poi raggiunta dai militari che l’hanno soccorsa e messa in sicurezza.