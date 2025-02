Sololaroma.it - Roma in campo a Trigoria: Dovbyk out e a rischio, Saelemaekers assente

che ha tutta l’intenzione di proseguire nel suo magic moment, che le ha permesso di ottenere gli ottavi di finale di Europa League ed essere imbattuta da ben 10 partite in Serie A (7 vittorie e 3 pareggi). Chi l’ultima ad infliggerle la sconfitta? Quel Como che si presenterà domenica prossima, alle 18:00, in un Olimpico inespugnato da tre mesi, con la voglia di continuare a stupire dopo gli ultimi due successi contro Fiorentina e Napoli.Una partita vera insomma, con Ranieri che, dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, ha riportato la squadra inper studiare il piano perfetto contro la banda di Fabregas. Qualche notizia importante sui singoli c’è, a cominciare da unancora out e dunque aper il Como: il risentimento muscolare accusato una settimana fa, alla vigilia del match di ritorno contro il Porto, non è stato ancora smaltito, e non ‘è alcuna voglia di prendersi rischi inutili, visto l’imminente doppio confronto con l’Athletic Bilbao.