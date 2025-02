Sport.quotidiano.net - Roma: dopo Pisilli largo ai rinnovi, sul tavolo altri tre possibili nuovi contratti

27 febbraio 2025 - Il mercato di quest'anno, sia quello estivo, sia quello invernale, ha variato profondamente la rosa giallorossa. L'arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo ha senza dubbio aperto a una profonda variazione nella gestione stessa della rosa. I capitolini hanno scelto di alleggerire in maniera corposa il precedente impatto degli stipendi a bilancio, concedendosi così spazio per manovre importanti, come quelle che hanno portato nella Capitale Matias Soulé, Artem Dovbyk o Manu Koné. Questa evoluzione ha permesso anche di mettere in mostraprodotti del vivaio come Niccolòe anche scontenti delle gestioni precedenti ora imprescindibili. Tra questi c'è senza dubbio Mile Svilar, da un anno ormai intoccabile titolare dei giallorossi, una cosa impensabile durante la gestione Mourinho, quando lo Special One chiedeva a gran voce un nuovo vice Rui Patricio.