Roma-Como, Olimpico verso il tutto esaurito: le possibili scelte di Ranieri

Dopo il decimo risultato utile consecutivo ottenuto grazie al successo contro il Monza, lasi appresta a tornare in campo domenica 2 marzio, quando allo Stadioarriverà unin forma, reduce da due vittorie consecutive. Per i giallorossi si tratterà di un impegno di fondamentale importanza tanto per continuare la rincorsa all’Europa, quanto per accumulare fiducia ed entusiasmo in vista del ritorno dell’Europa League.La spinta dell’Vista l’importanza della sfida, non farà mancare il proprio supporto lo Stadio, che si è spesso dimostrato un fattore per la. A pochi giorni dal fischio d’inizio del match, come riportato da Ilnista, si viaggerebbeilcon più di 60 mila tagliandi che sarebbero già stati venduti., le probabili formazioni Contro ilsembra essere sempre più concreta la possibile assenza di Artem Dovbyk, che dopo le sfide con Porto e Monza potrebbe saltare la sua terza partita consecutiva, con la speranza di essere a disposizione per l’Athletic Bilbao.