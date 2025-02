Sololaroma.it - Roma, Como nel mirino: Ranieri punta su Dybala

La stagione sta entrando sempre più nel vivo per la. I giallorossi hanno iniziato al meglio il 2025, dando prova di essere sui giusti binari per rinascere. Claudioha ridato alla squadra il gioco ed ha lavorato, soprattutto, sull’aspetto mentale di ogni elemento della rosa. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 7° posto, che garantirebbe almeno la qualificazione alla prossima Conference League. I capitolini avranno davanti a loro, però, un marzo delicato, fitto di impegni complicati sia in Serie A che in Europa League. Il prossimo impegno sarà quello con il, in programma domenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico.I lariani arriveranno sotto l’ombra del Colosseo con il morale alle stelle, forti del successo messo a referto con il Napoli per 2-1. La Lupa dovrà gestire alcuni elementi del suo organico ma, al tempo stesso, si affiderà ai calciatori chiave del suo organico, per mettere al tappeto i Voltiani.