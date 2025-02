Sololaroma.it - Roma-Como, la designazione arbitrale: dirige Pairetto

La stagione dellasta entrando sempre di più nel suo vivo. L’inizio del 2025 ha regalato ai giallorossi nuovi stimoli, sia in campionato che in campo internazionale. La classifica di Serie A sta diventando interessante, con il Milan settimo che dista 1 punto. In Europa League, invece, l’obiettivo ottavi di finale è stato raggiunto con pieno merito. Le prossime settimane saranno, però, determinanti per il presente ed il futuro dei capitolini, chiamati a battere ildomenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico. I lariani sono reduci da una serie di prestazioni di alto livello, contro avversari come Napoli e Fiorentina.Claudio Ranieri vuole continuare ad ottenere risposte concrete dal suo gruppo. Il coach di Testaccio sta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con i Voltiani, squadra tecnica e frizzante.