Roma, Cagliari sullo sfondo: al via la vendita dei biglietti

L’inizio di questo 2025 è stato importante per la. I giallorossi stanno ritrovando la loro miglior versione dal punto di vista mentale e tecnico, sia in Serie A che in Europa League. Claudio Ranieri ha ridato entusiasmo all’ambiente, focalizzandosi sull’aspetto psicologico della sua squadra e stabilendo gerarchie ben chiare. Il coach di Testaccio vuole continuare a trascinare la squadra verso il 7° posto, utile per la qualificazione in Conference League. I capitolini avranno davanti a loro, però, un calendario estremamente delicato, con i punti in palio che risulteranno pesanti. La prossima uscita sarà con il Como, più nello specifico domenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico.Guardando anche ai prossimi impegni, però, lo stesso Ranieri affronterà il suo passato a metà marzo.