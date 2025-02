Sololaroma.it - Roma, Amantino Mancini: “Soulé può diventare un campione”

Matiassi sta prendendo la. Dopo alcune difficoltà incontrate nei primi mesi nella capitale, il talento argentino sta tornando sui livelli espressi la scorsa stagione con la maglia del Frosinone e mister Ranieri ha iniziato a schierarlo con continuità nell’ultimo periodo. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore giallorossoha parlato del momento di: “Puòun? Credo di sì. Ha qualità ed è giovane e poi sono pochi ormai i giocatori che puntano l’uomo e creano superiorità numerica. Puòmolto importante per la. Di sicuro ha un grandissimo potenziale, basta avere pazienza e non giudicarlo per una partita sbagliata“. Sul ruolo che ha avuto Ranieri nella sua crescita: “L’arrivo di un allenatore esperto come Ranieri ha aiutatoda un punto di vista mentale.