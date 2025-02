Juventusnews24.com - Rolando Juve, chi è l’attaccante nato nel Roero approdato alla Juventus: una risorsa importante per l’Under 15 di Benesperi

di Fabio Zaccaria, focus sulla punta dellantus Under 15: da un passato nell’Area Calcio Albaal presente in bianconero. Caratteristiche e identikit del giocatoreLantus Under 15 guidata da mistercontinua la sua incredibile striscia d’imbattibilità, nell’ultimo weekend i bianconeri hanno pareggiato per 2-2 contro la seconda forza del girone, il Bologna. L’ampiezza della rosa a disposizione è veramente tanta, così come la qualità, non a caso la stagione per ora risulta memorabile. Chi è subentrato all’inizio della ripresa, per dare una svoltagara, è il protagonista del focus odierno, Matteo.Matteoè un attaccante esterno, può ricoprire anche il ruolo di mezzala di centrocampo come nell’ultimo match casalingo, ma, per caratteristiche, ha doti spiccatamente offensive.