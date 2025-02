Parmatoday.it - Rogo alle sei di mattina: autobus prende fuoco in via Europa

Verso le ore 6 di giovedì 27 febbraio unha presomentre si trovava in vialea Parma, in zona Moletolo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili delcon due squadre. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.