Screenworld.it - Rob Liefeld, creatore di Deadpool, lascia la Marvel: cosa sta succedendo? Le dichiarazioni shock

Leggi su Screenworld.it

Rob, uno dei nomi più celebri dell’industria dei fumetti, co-die di Cable, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla creazione di storie perdopo oltre tre decenni di lavoro. Il fumettista e scrittore ha rivelato la sua decisione tramite un post su X/Twitter, spiegando che, con il passare degli anni, preferiscere il personaggio nel miglior modo possibile, con un’ultima storia che uscirà quest’estate. Tuttavia, il suo abbandono non è stato privo di polemiche:ha colto l’occasione per criticare pesantementeStudios e Kevin Feige, attaccandoli per la gestione delCinematic Universe e per presunti torti personali subiti.ha dichiarato che, avendo quasi 57 anni, vuole chiudere il suo percorso conmantenendo alta la qualità del suo lavoro.