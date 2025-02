Laspunta.it - Riuniti: a quasi sei anni di distanza ancora da aprire la terapia intensiva, forse ad aprile

Era il 17 ottobre 2019 quando, con grande enfasi e pomposità, veniva annunciato un investimento di 5 milioni di euro destinato all’Ospedaledi Anzio e Nettuno. Promesse, sorrisi e discorsi da comizio. Ristrutturazione, rafforzamento del pronto soccorso, potenziamento delle risorse mediche, tutte parole che dovevano trasformarsi in fatti concreti per garantire salute e sicurezza ai cittadini. Dove sono finiti quei 5 milioni? Dove sono stati investiti? Perché, adi, nulla è cambiato?Adesso, si parla di lavori in corso per l’apertura di un reparto die sem, con termine previsto per il 9, per complessivi 12 posti letto. Bene, speriamo almeno che questa volta un impegno venga portato a termine. Dopodi promesse non mantenute, non possiamo più permetterci di vedere progetti partire e non concludersi.