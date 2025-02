Rita Marcotulli e molti altri big al Festival Dolomiti Sky Jazz

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 feb. (askanews) – “Enrosadira” definisce perfettamente il 29esimoSki: nella lingua ladina questa parola descrive il fenomeno del “colorarsi di rosa delle”, all’alba e al tramonto (quando i raggi del sole colpiscono le rocceche). Un effetto che, nella 29esima edizione, colora anche la musica che avvolge queste cime. Ildella “black music”, che attraversa la Festa della Donna, non ha mai ospitato tanteiste come nel cartellone 2025. Ventisette concerti liberano le note delsulle piste da sci, nei pub, nei teatri e nei paesi delle Valli di Fiemme, Cembra e Fassa, dal 7 al 16 marzo 2025. Sono state scelte 22 location intriganti per dare vita al, diretto da Enrico Tommasini con il supporto delle Apt d’ambito e di Trentino Marketing.