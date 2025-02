Riparte ‘Sport Senza Confini’ a Reggio Emilia 1 e 2 marzo la prima tappa

Leggi su Sportface.it

Dodici regioni e quindici tappe, a partire da quella di, dove sabato 1 e domenica 2dalla palestra Canossa ripartirà la seconda edizione del progetto “SportConfini”, il percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità organizzato dalla FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – insieme a Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia. Dopo aver contato lo scorso anno oltre 120 partecipazioni in 11 raduni tra 6 regioni, l’edizione 2025 di “SportConfini” vedrà ben 15 tappe in 12 regioni italiane, che permetteranno di includere un numero sempre maggiore di piccoli atleti sul territorio nazionale nel programma ludico-sportivo federale.Il progetto è dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l’integrazione dei bambini e dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-motorie, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie abilità.