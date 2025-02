Rinnovo contratto scuola 2022-24 Barbacci CISL Scuola | Ritardi inaccettabili puntiamo a chiudere rapidamente

Leggi su Orizzontescuola.it

È ufficialmente iniziato il negoziato per ildel CCNL del comparto istruzione e ricerca per il triennio-2024. Il primo incontro, tenutosi presso l'ARAN, ha avuto carattere preliminare con la definizione di un piano di lavoro che prevede già due appuntamenti successivi: il 18 marzo, quando verranno illustrate le risorse economiche disponibili, e il 2 aprile per proseguire le trattative.L'articolo-24,): “” .