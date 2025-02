Bergamonews.it - Rimonta l’alta pressione, bel tempo fino al weekend. Tra sabato e domenica passaggio di aria fredda

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi Sinotticastabile oggi e domani per laraneadelin quota, mentre traavremo ildi un nucleo diin discesa dall’Europa centrale che porteràpiù vbile e un generale calo termico.Giovedì 27 febbraio 2025previsto: belovunque salvo qualche nebbia o nube bassa in pianura tra notte e mattino, in graduale dissolvimento.Temperature: minime in calo (2/6°C), massime stazionarie (13/15°C).Venti: in pianura venti deboli di direzione vbile, in quota venti deboli da ovest.Venerdì 28 febbraio 2025Previsto: cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque con qualche nebbia o nube bassa in pianura tra notte e primo mattino.