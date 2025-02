Ilrestodelcarlino.it - Rimini, apre il maxi sottopasso di via Euterpe. “Chiudiamo l’ultimo buco nero sulla Statale”

Il giorno del nuovodi viaè arrivato. E domani, insieme al, aprirà anche l’immissione in via Repubblica dalla grande rotatoria tra la16 e la consolare per San Marino. Dopo oltre due anni di lavori da quando è partito il cantiere per realizzare la grande rotatoria, e dopo oltre un anno e mezzo da quando (era la fine luglio 2023) chiuse via, si vede la fine dei disagi e l’inizio di una nuova viabilità che “darà – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – benefici importanti. Questa è un’opera strategica per la viabilità, e per superare la frattura della città posta dalla, cosa possibile grazie ai sottopassi ciclabili che consentiranno dalle zone a monte delladi arrivare al parco della Cava e dirigersi verso il centro in totale sicurezza”.