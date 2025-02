Scuolalink.it - Riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina: intervista a Giorgio Zauli

Leggi su Scuolalink.it

Il Professor, ex rettore dell’Università di Ferrara, è uno degli esperti coinvolti nel tavolo di lavoro del Ministero per ladi. In una recenteal quotidiano Il Resto del Carlino, ha svelato importanti dettagli riguardanti il nuovo modello di formazione, il semestre filtro e le modalità degli .diScuolalink.