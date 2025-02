Casertanews.it - Rifiuti, la minoranza chiede di aumentare a due giorni la raccolta dell'indifferenziato

Leggi su Casertanews.it

Ladel seccoavviene a Capua e a Sant'Angelo in Formis nella giornata del venerdì. Per effetto del nuovo calendario del conferimento deisi è avuta una diminuzione deiutili per depositare l’, circostanza che ha suscitato le critiche del.