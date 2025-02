Forlitoday.it - Ricostruzione post-alluvione, Lattuca invita la Sogesid sul territorio: "Monitoraggio, senza polemiche"

Leggi su Forlitoday.it

Dopo la serata organizzata insieme all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile martedì scorso in Provincia per condividere lo stato degli interventi in corso ed in fase di progettazione sui corsi d’acqua delforlivese il Presidente della Provincia di.