Dayitalianews.com - Ricercato per tentato omicidio dopo aver sparato al genero, la sua fuga finisce dopo 4 giorni

Leggi su Dayitalianews.com

Lunedì 24 febbraio un giostraio 52enne di origini sinti hacontro il29enne, sotto gli occhi atterriti della figlia e dei nipotini di appena 3 anni e di 6 mesi, fuori ad un bar gelateria a Chiariano, in provincia di Treviso.di ricerca i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e San Donà di Piave hanno rintracciato e arrestato l’uomo con numerosi precedenti alle spalle vicino al cimitero di Ceggia, in provincia di Venezia. Portato alla caserma dei carabinieri di Treviso, si è visto notificare il provvedimento di fermo dal sostituto procuratore e sarà trasferito al carcere di Venezia, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.IlLaria si è verificata alle 11:00 di lunedì 24 febbraio, quando il 52enne ha incontrato ilin compagnia della moglie (figlia dell’aggressore) e dei figli piccoli.