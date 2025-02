Fanpage.it - Ricercato da lunedì per il tentato omicidio del genero, arrestato Alex Lucchesi

È stato, il 52enneper ildel29enne.24 febbraio l'uomo ha sparato al giovane in un bar di Chiarano (Treviso). I Carabinieri lo hanno individuato vicino al cimitero di Ceggia. Sarà trasferito in carcere a Venezia in attesa dell'interrogatorio di garanzia.