Ricerca litio dalle batterie esauste | parte il progetto Caramel per materiali strategici

Estrarre, cobalto e altriusando, a livello industriale, un innovativo forno a microonde: e’ l’obiettivo diundell’Universita’ degli Studi di Brescia finanziato dal Ministero dell’Universita’ e dellacon il bando Fisa (Fondo Italiano per le Scienze Applicate) con un importo totale di 1.016.499.73 euro e coordinato da Elza Bontempi, dell’Universita’ degli studi di Brescia. Acronimo di New Carbothermic Approaches to Recovery Critical Metals from Spent Lithium-Ions,punta a trasformare lein una miniera da cui estrarre, cobalto e altri elementia costi inferiori rispetto alle tecnologie esistenti, con una migliore efficienza – tra cui il recupero di oltre il 90% dicontenuto nelle– riduce il consumo energetico di oltre il 50%, e abbatte l’impatto ambientale.