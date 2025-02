Ricerca eruzione del Vesuvio del 79 d C | svelato l’enigma del cervello vetrificato

Leggi su Ildenaro.it

Prima l’arrivo di una caldissima nube di ceneri e poi un rapido raffreddamento: è avvenuta così la vetrificazione di una parte deldi una delle vittime di Ercolano nell’deldel 79 d.C. A risolveredell’unico caso al mondo diumanoè stato lo studio di un gruppo diitalo-tedesco guidato dal vulcanologo Guido Giordano dell’Università Roma Tre pubblicato su Scientific Reports. Anni fa nel sito del Collegium Augustalium a Ercolano fu scoperto all’interno del cranio di uno dei corpi del materiale organico, una stranezza mai osservata in precedenza – l’unico esempio del genere conosciuto al mondo – la cui formazione è stata finora un enigma. “Per comprendere il processo di vetrificazione abbiamo condotto delle analisi sperimentali riportando i frammenti dialle temperature a cui si sono trasformati in vetro con cicli di riscaldamento e raffreddamento a velocità variabili con apparecchiature molto sofisticate”, ha detto Pier Paolo Petrone, dell’Università Federico II di Napoli, tra gli autori dello studio che ha coinvolto anche l’Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo sviluppo dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Politecnico Clausthal in Germania.