Ricatto hard alle nipoti, cinque anni al carabiniere

Macerata, 27 febbraio 2025 – Per aver chiesto soldi a duee a una terza donna, con il pretesto di evitare che le loro foto hot (che in realtà erano dei fotomontaggi) finissero sul web, è stato condannato adi reclusione undi 50, residente nel Maceratese e all’epoca impegnato alla Compagnia dell’Arma di Fermo. Gli episodi che gli vengono contestati erano emersi lo scorso maggio dopo la denuncia delle due donne, residenti in un piccolo centro vicino a Macerata. Ilaveva contattato una nipote dicendole che sul web giravano alcune sue foto. Per evitare che continuassero a circolare, era necessario rivolgersi a dei professionisti, che però bisognava pagare. Aveva chiesto dunque 2mila euro e ne aveva ottenuti 1.700 dalla giovane donna, terrorizzata da quanto appreso dallo zio, per lei una persona di fiducia, pur non sapendo nulla di quelle foto.