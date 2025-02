Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, Conte è irremovibile: decisione presa

In casa, in vista del match di sabato contro l’Inter, bisogna segnalare undi Antonio.Ilè caduto rovinosamente a Como. Dopo un primo tempo positivo, infatti, nella rii partenopei non sono proprio entrati in campo nella sfida contro gli uomini guidati da Cesc Fabregas.Lo stesso Antonionel post partita ha ribadito la maggior fame dei giocatori del Como rispetto a quella dei suoi. Il, però, deve assolutamente archiviare il match contro il Como, visto che sabato andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per questa gara, tra l’altro, il tecnico pugliese ha preso unamolto importante.Ilcontro l’Inter giocherà ancora con il 3-5-2Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, nonostate le voci circolate in queste ultime ore, ilcontro i nerazzurri giocherà sempre con il 3-5-2.