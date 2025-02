Spazionapoli.it - Ribaltone Inter, adesso Inzaghi sorride: cambia tutto verso il Napoli!

Sono minuti molto importanti in casa. Da Appiano Gentile giungono notizie delicate in vista della prossima sfida contro il. Manca sempre meno alla super sfida Scudetto tra. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe essere uno spartiacque importanteil tricolore. Ad oggi, il primo posto in classifica è occupato dai nerazzurri, ma non è detta l’ultima parola. Infatti, in caso di successo dei partenopei ci sarebbe l’ennesimo sorpasso stagionale. La posta in palio sottolinea l’importanza della partita, motivo per il quale entrambi gli allenatori si affideranno ai loro uomini più importanti.Thuram recuperato per il: le sue condizioniMarcus Thuram ci sarà contro il. Era questo il principale dilemma giornaliero in vista della super sfida Scudetto in programma al Maradona.