Rho, social campus in Mind. Scatta la TikTok challenge: "Ora ascoltiamo i giovani"

Format interattivi e di co-design per coinvolgere ie far emergere i loro talenti. Il contest del Consorzio Tutela Grano Padano Dop per raccogliere le migliori idee creative della Generazione Alpha per il nuovo canale. Un percorso di recupero della plastica attraverso la robotica e il riciclo innovativo di A2A Life Company. La medicina rigenerativa muscolo-scheletrica con l’Irccs Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio. I laboratori Ri-Costituente di Tikvà Coop per scrivere la Costituzione del 2050. Non una, perchè non bastava più ad accogliere tutti i partecipanti, ma diverse location all’interno di, oltre al Big Theatre. E anche una singolare tenda dove vivere l’esperienza immersiva del Tunnel del Caos esistenziale, nell’ambito del progetto Change Yourset, che prova a raccontare la condizione passeggera di confusione e caos nella vita dei