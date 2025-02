Lettera43.it - Reuters, Associated Press e Bloomberg News contro Trump: «Minaccia la libertà di stampa»

hanno diffuso un comunicato congiunto per denunciare la decisione del governo Usa, ovvero di Donald, di selezionare quotidianamente, da ora in poi, quali organi di informazione potranno far parte del pool con accesso diretto alla Casa Bianca. La selezione finora è stata sempre gestita in autonomia dalla White House Correspondents’ Association, organizzazione che rappresenta i media accreditati e che non ha mai lasciato fuori le grandi agenzie. Cosa che invece punta a fare almeno in parte, per includere nel pool i nuovi media, come piattaforme digitali, servizi di streaming e podcast. Limitare il numero di agenzie giornalistiche con accesso diretto alla Casa Bianca, scrivono, rappresenta unaallalibera e indipendente degli Stati Uniti.