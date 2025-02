Ilrestodelcarlino.it - Rete civica: "Concessioni demaniali. Quali misure per il granchio blu?"

La Regione chiarisca come intende contrastare l’emergenza, a partire dalla gestione delle "sperimentali". A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale diMarco Mastacchi (nella foto). Nel documento, Mastacchi ricorda come "la Regione ha previsto nel bilancio 2025 un ulteriore stanziamento di un milione di euro di risorse regionali per far fronte all’emergenzaper coprire le spese sostenute dalle imprese per il suo smaltimento e trasporto, e che si aggiungono ai due milioni complessivi già finanziati nel 2023 e 2024, tra ristori e rimborsi e si parla anche della possibilità da parte della Regione di rilasciare "un’autorizzazione-concessione sperimentale" a cooperative già in possesso di una concessione demaniale marittima ai fini dell’acquacoltura".