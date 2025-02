Lanotiziagiornale.it - Repubblica Serba di Bosnia, il Parlamento annulla la condanna inflitta al presidente filo-russo Dodik e attacca i giudici: “Vanno processati”

Ildelladiha dichiarato nulla la sentenza con la quale il tribunale di Sarajevo hato ilMilorada un anno di carcere e sei anni di interdizione dai pubblici uffici. Ilha inoltre ordinato alla magistratura di denunciare ie i procuratori coinvolti nel processo contro, considerato su posizionirusse e vicino alla Serbia.era accusato in particolare di aver firmato una legge in cui si sospendeva il riconoscimento delle decisioni dell’inviato internazionale, Christian Schmidt, che in base agli accordi di Dayton ha la facoltà di introdurre cambiamenti legislativi nella, nonché della Corte Costituizonale serbo-ca., che non era presente alla lettura della sentenza, aveva dichiarato di voler disobbedire a qualsiasie minacciato “misure radicali”, tra cui l’eventuale secessione dellae la susseguente annessione alla Serbia.