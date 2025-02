361magazine.com - Renée Zellweger ritorna nei panni di Bridget Jones: le anticipazioni del quarto capitolo

Da oggi, 27 febbraio, al cinemaL’attrice due volte premiata con l’Oscar,nel ruolo che l’ha resa una delle icone più amate della commedia romantica: una donna dal singolare approccio alla vita e all’amore, che ha rivoluzionato un intero genere cinematografico.è comparsa per la prima volta nella sua versione letteraria con il fenomeno mondiale Il diario didi Helen Fielding, che è diventato un bestseller globale e un film di enorme successo. Neidi una single in carriera che vive a Londra,ha non solo condiviso con il mondo le sue avventure sentimentali, ma ha anche contribuito a diffondere nel linguaggio comune espressioni come “single”, “felicemente sposati” e “cialtronerie sentimentali”. La sua capacità di affrontare le difficoltà la porta infine a sposare Mark Darcy, avvocato di successo, e a diventare madre del loro bambino, trovando finalmente la felicità.