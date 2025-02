Laprimapagina.it - Rende, un silenzio che pesa: la campagna elettorale per le amministrative del 2025

In vista delledel, la scena politica cittadina sembra rimanere sos, come una partita di scacchi dove le mosse sono ancora tutte da fare. I candidati a sindaco sono ufficialmente solo due: Luciano Bonanno e l’avvocato Corinna, ma in città si respira un’aria di incertezze e attesa.La candidatura dell’avvocato Corinna, sostenuta dal movimento Noi Moderati, sembra essere in stand-by. “Il movimento, purtroppo, non appare attivamente nelle strade di, alimentando dubbi tra i cittadini sulla sua reale presenza nella competizione. Al contrario, Bonanno continua la suacon il supporto di giovanisi, ma anche per lui ildelle altre forze politiche è palpabile”.Nel frattempo, il tempo scorre e con esso cresce l’interrogativo che molti si pongono: perché questa calma apparente? Su questo, Claudio Castiglione, Presidente di Libertà e Giustizia Sociale, ha dichiarato: “L’importante è che questasi svolga nel segno della democrazia e della libertà.