Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: resterà o tornerà al Chelsea in estate? Ultimi aggiornamenti sul difensore che vanno in questa direzione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24alin? Arrivano novità sul, ecco che cosa filtra sul suo prestitoIl calciomercatola prossimaa lavorare sulla difesa. Già in parte rivoluzionato a gennaio per via dell’emergenza infortuni, il reparto arretrato subirà dei ritocchi anche da giugno in poi. Un caso da risolvere sarà quello di, arrivato in prestito secco dal.Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarà difficile trattenere ilportoghese, che tornerebbe così nei Blues dopo la fine del prestito a Torino.Leggi suntusnews24.com