Regione l’ex Ministro Costa | Io una riserva spingiamo per Fico

Tempo di lettura: < 1 minuto“Se il tavolo dell’area progressista, allargato ai moderati, dovesse ritenere di individuare un candidato del M5s, il nome naturale per storia e autorevolezza è sicuramente quello di Roberto”.Cosìdell’Ambiente, Sergio, a margine di un incontro ad Avellino promosso dal Movimento sui temi ambientali, ha risposto ad una domanda su una sua eventuale candidatura alla presidenza dellaCampania.“Io resto -ha aggiunto- unaa disposizione”. Anche peril modello di riferimento per le prossime elezioni regionali, resta quello realizzato al comune di Napoli dove “l’area progressista e i moderati, hanno trovato nel sindaco Manfredi il federatore. Con questo modello -ha concluso- getteremo le basi per battere la destra e vincere le elezioni politiche del 2027?.