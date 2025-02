Reggia di Caserta finanziati lavori per 17 milioni per il Bosco San Silvestro

Anteprima24.it - Reggia di Caserta, finanziati lavori per 1,7 milioni per il Bosco San Silvestro

Tempo di lettura: 2 minutiper 1 milione e 700mila euro sono previsti per la tutela e la salvaguardia dele delle strutture architettoniche della reale tenuta di Sandelladi. E’ stato infatti pubblicato un nuovo bando per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un intervento importante perché ildi San, che si estende per circa 76 ettari sulle colline di Monte Maiuolo e Monte Briano, era parte insieme al sito di San Leucio, al Parco Reale e al Giardino Inglese, delle “Reali Delizie” dei Borbone, destinato all’agricoltura e alla caccia.Con i fondi del Pnrr assegnati alladi, sarà in particolare effettuato il restauro del Casino Collecini, la cura del giardino monumentale e del muro di cinta e l’intervento di tutela, conservazione e salvaguardia del patrimonio boschivo.