Lanazione.it - "Regalami un sorriso". Solidarietà sul palco

Uno spettacolo per sostenere l’associazione nata da poche settimane "Ildi Pietro". Domani, alle 21, al teatro Ambra si potrà assistere al varietà "un" durante il quale si esibirà il corpo di ballo Eos Ballet, con coreografie di Giulia Barnini, le voci di Elisa Amanuello e Chiara Giuntini, i comici Ivan Periccioli, i 4 Formaggi, Ciccio Toccafondi e Giovanni Favuzza alla chitarra. Presentatori della serata saranno Sergio Lenzi e Eleonora Molinaro. Prevendite: 055.8797473 oppure Franco 346.3005217 e Fabrizio 347.3860654. Si può anche acquistare il biglietto in teatro. Lo spettacolo sarà quindi all’insegna del divertimento e dei talenti per ricordare Pietro, un bambino di Poggio a Caiano scomparso due anni fa, per un tumore celebrale, dopo anni di lotta contro la malattia.