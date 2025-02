Lortica.it - Recupero del Pionta: il progetto entra nella fase finale

Si è tenuto presso la “Palazzina Donne” del campus di Arezzo dell’Università di Siena l’incontro dedicato all’illustrazione del piano didel. L’assessore Francesca Lucherini, insieme alle docenti Cristina Capineri, Francesca Bianchi e Simona Micali dell’Università di Siena, al vicesindaco Lucia Tanti, al direttore della zona distretto di Arezzo Alfredo Nortargiacomo e all’architetto Fulvia Comanducci del Servizio governo del territorio del Comune, ha presentato le linee guida del.“L’area delè strategica per la città, sia per la sua vicinanza al centro storico, sia per la presenza di funzioni pubbliche legate a sanità, cultura e svago. Ha grandi potenzialità in termini di servizi e di valore storico-architettonico, e il nostro impegno è rivolto al suo rilancio”, ha sottolineato Lucherini.