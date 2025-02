Anteprima24.it - Recordman dei furti nel Napoletano, venti in 72 ore

Tempo di lettura: < 1 minuto

Un uomo di 33 anni è stato denunciato per aver commesso venti furti in tre giorni nel Napoletano. Il dato è emerso da un'indagine lampo portata avanti dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata e culminata con l'identificazione del 33enne, già noto alle forze dell'ordine. Le denunce dei residenti, numerose anche sui social, hanno portato i militari dell'Arma ad analizzare le immagini di videosorveglianza registrate lungo le strade interessate dai furti. Colpi tutti commessi all'interno di auto parcheggiate, quasi sempre per portare via oggetti poggiati sui sedili o posti nel cruscotto. Ricostruito l'identikit del presunto responsabile, i carabinieri sono riusciti ad identificare l'uomo, che è stato denunciato per furto aggravato.