Reale Mutua Golf club Bene Marco Mellina Gottardo

Domenica scorsa laCup ha terminato l’attività agonistica del mese all’Adriaticdi Cervia. Il percorso romagnolo si è presentato in buone condizioni ma la formula medal, nella quale ogni giocatore ha dovuto portare a termine ogni buca come i professionisti senzaficiare del bonus legato all’handicap, ha messo alla prova tutti quanti. Sul percorso dell’Open d’Italia 2024ha completato le 18 buche in 74 colpi, due solamente oltre il par. Dopo un avvio da professionista, con due colpi meno del par nelle prime nove buche, ilista romagnolo ha pagato alcune sbavature nelle buche della pineta, portando comunque a termine un ottimo giro. In prima categoria prova eccellente di Andrea Freschi (63) che ha staccato nettamente la brava Giulia Martinelli (68), In seconda Silvia Fogli (70) ha avuto la meglio su Nevio Giovannini, superato di misura al termine di una battaglia durata 18 buche e decisa all’ultimo colpo.