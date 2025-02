Sololaroma.it - Real Valladolid-Las Palmas, il pronostico de LaLiga: intriga il Multigol

I giorni infrasettimanali sono stati caratterizzati dalle partite delle coppe nazionali, ma nel fine settimana i riflettori tornano sui top cinque campionati europei. Venerdì 26 febbraio, alle ore 21:00, si aprirà la 26ª giornata de, con l’anticipo trae Lasallo stadio José Zorrilla. Gli ospiti partono con i favori dele i bookamakers quotano la loro vittoria a 2.40, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.15 e 2.95.Come arrivano al matche LasPartita da ultima spiaggia per il, sempre più ultimo in classifica con appena 15 punti, a -8 dalla quartultimo posto, occupato proprio dal Las. La squadra guidata da Alvaro Rubio, subentrato all’esonerato Cocca lo scorso 7 febbraio, è reduce dal 6 sconfitte consecutive, l’ultima per 7-1 con l’Athletic Club (prossimo avversario della Roma in Europa League), la diciottesima di questo campionato.